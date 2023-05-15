Чемпион мира Чудинов подписал контракт с «Адмиралом»

«Адмирал» заключил соглашение с трехкратным обладателем Кубка Гагарина Максимом Чудиновым.

Как сообщает пресс-служба дальневосточного клуба, с 33-летним хоккеистом заключен контракт на один сезон.

Напомним, что в минувшем сезоне Максим играл за «Спартак» после того, как от его услуг отказался «Ак Барс». В составе красно-белых защитник провел 33 матча, набрав 5 (3+2) очков.

Отметим, что Чудинов является трехкратным обладателем Кубка Гагарина: дважды в составе СКА и один раз в составе «Авангарда».

В 2014 году Максим стал чемпионом мира в составе сборной России.