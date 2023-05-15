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«Не могу винить игроков, они старались». Вудкрофт - о вылете «Эдмонтона» из розыгрыша Кубка Стэнли

В прошлом сезоне команда дошла до финала конференции.
15 мая 2023 10:45
автор: Александр Поволоцкий

Главный тренер «Эдмонтона» отреагировал на вылет команды из розыгрыша Кубка Стэнли.

Напомним, что «нефтяники» уступили в шести матчах полуфинала Западной конференции НХЛ «Вегасу». Последняя игра завершилась со счетом 5:2 в пользу «рыцарей».

«Наши игроки приложили усилия, они боролись до самого конца и пытались сравнять счёт. В итоге всё сложилось не в нашу пользу, но я не могу винить игроков, они старались. В нашей игре были моменты, когда мы знали, что могли бы быть лучше», — цитирует Вудкрофта пресс-служба НХЛ.

Отметим, что последний раз «Эдмонтон» выигрывал Кубок Стэнли в 1990 году.

источник: NHL (НХЛ)
«Не могу винить игроков, они старались». Вудкрофт - о вылете «Эдмонтона» из розыгрыша Кубка Стэнли
В прошлом сезоне команда дошла до финала конференции.
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