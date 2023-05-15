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Бродхерст подписал контракт с «Амуром»

Ранее хоккеист играл за «Коламбус».
15 мая 2023 12:17
автор: Александр Поволоцкий

«Амур» заключил контракт с экс-форвардом «Авангарда».

Как сообщает пресс-служба хабаровского клуба, заключено соглашение с американским хоккеистом Алексом Бродхерстом. Отмечается, что 30-летний нападающий подписал договор на один сезон.

В минувшем регулярном чемпионате Алекс провел 67 игр, в которых набрал 30 (14+16) очков. В 14 матчах плей-офф Бродхерстом записал на свой счет 8 (3+5) баллов.

Добавим, что «Авангард» в минувшем сезоне дошел до полуфинала Кубка Гагарина. Омский клуб уступил уступил в пяти матчах «Ак Барса».

источник: ХК «Амур»
Бродхерст подписал контракт с «Амуром»
Ранее хоккеист играл за «Коламбус».
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