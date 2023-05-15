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Сборная «Россия 25» огласила состав на матч Беларусью

Очная встреча хоккейных национальных команд состоится в Минске.
Сборная «Россия 25» огласила состав на матч Беларусью
15 мая 2023 18:16
автор: Глеб Шевяков
автор фото: ФХР

Тренерский штаб сборной «Россия 25» определился со стартовым составом на очередную контрольную игру с национальной командой Беларуси.

Отметим, что встреча пройдет в Минске и начнется в 19:10 по московскому времени.

Вратари: Николаев (Исаев)

Полевые игроки:

Никишин — Пашнин, Порядин — Воробьев — Хайруллин;

Педан — Федотов, Зыков — Глотов — Поляков;

Карпухин — Елесин, Джиошвили — Зинченко — Гребенщиков;

Камалов — Мичков, Яремчук — Чивилёв — Петров.

Анисимов, Смирнов.

Напомним, что в мае нынешнего года сборные России и Беларуси уже провели шесть товарищеских матчей, пять из которых завершились победой команды Романа Ротенберга.

Завтра, 16 мая состоится заключительная встреча национальных команд. Игра пройдет снова в Минске.

источник: «Советский спорт»
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