Сборная США одержала волевую победу над Германией в матче чемпионата мира-2023 

Хоккеисты сборной США вырвали победу у национальной командой Германии на чемпионате мира 2023 года.

Отметим, что очная встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу американцев.

За команду победителей шайбы забросили Ронни Аттард (25-я минута), Шон Фаррелл (46) и Мэтт Коронато (55). За немцев голами отличились Самуэль Сорамис (31) и Джастин Шюц (40).

Таким образом, сборная США одержала третью победу кряду на мировом первенстве и по-прежнему лидирует в турнирной таблице группы A, имея в своем активе девять очков. Немецкие хоккеисты после трех встреч не одерживали побед и не набрали очки.

17 мая национальная команда США встретится со сборной Австрии, 18 мая Германия сыграет матч против датских хоккеистов.

Чемпионат мира-2023. Группа А

Германия – США – 2:3 (0:0, 2:1, 0:2)

Голы:

0:1 – Аттард (Эйссимонт, Тайнэн), 25:39

1:1 – Сорамис (Мюллер, Зайдер), 30:23

2:1 – Шюц (Туоми), 39:55

2:2 – Фарелл (Хатсон), 45:58

2:3 – Коронато (Перунович, Тайнэн), 54:50

Вратари: Нидербергер – Десмит.