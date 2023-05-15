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Сборная Канады по буллитам победила Словакию на чемпионате мира-2023

Встреча прошла на льду «Арены Рига».
15 мая 2023 19:14
автор: Степан Шереметьев

Сборная Канады встречалась с национальной командой Словакии на чемпионате мира-2023. В основное и дополнительное время игра завершилась со счетом 1:1, а по буллитам точнее оказались «кленовые листья» - 3:2.

В составе североамериканцев отличился Джейк Нейборс. Европейцы ответили заброшенной шайбой в исполнении Петера Цегларика.

В следующем матче Канада сыграет с Казахстаном (17 мая), а Словакия проведет матч со Швейцарией (18 мая).

Чемпионат мира-2023

Группа B

Словакия – Канада – 1:2 Б (1:1, 0:0, 0:0, 0:0)

Голы:

0:1 – Нейборс (Макбэйн), 7:46

1:1 – Цегларик (Гривик, Гудачек), 16:08.

источник: «Советский спорт»
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