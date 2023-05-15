ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Сборная Беларуси обыграла «Россию 25» в товарищеском матче

Встреча прошла в Минске.
15 мая 2023 21:39
автор: Степан Шереметьев

Сборная Беларуси оказалась сильнее команды «Россия 25» в товарищеском матче. Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу белорусов.

В составе победителей отличились Степан Звягин (24-я минута), Вадим Мороз (37) и Роман Горбунов (51). Россияне ответили заброшенными шайбами в исполнении Николая Полякова (32) и Андрея Педана (34).

Напомним, что в мае нынешнего года сборные России и Беларуси уже провели семь товарищеских матчей, пять из которых завершились победой команды Романа Ротенберга.

Завтра, 16 мая состоится заключительная встреча национальных команд. Игра пройдет снова в Минске.

источник: «Советский спорт»
Сборная Беларуси обыграла «Россию 25» в товарищеском матче
Встреча прошла в Минске.
15.05.2023 21:39
Хоккей
автор: Степан Шереметьев
«Авангард» не смог уговорить Боба Хартли возглавить омский клуб
Ранее специалист уже работал в российской команде.
15.05.2023 19:19
Хоккей
автор: Степан Шереметьев
Сборная Канады по буллитам победила Словакию на чемпионате мира-2023
Сборная Канады по буллитам победила Словакию на чемпионате мира-2023
Встреча прошла на льду «Арены Рига».
15.05.2023 19:14
Хоккей
автор: Степан Шереметьев
Сборная США одержала волевую победу над Германией в матче чемпионата мира-2023 
Встреча прошла на «Нокиа-Арена» в Тампере, Финляндия. 
15.05.2023 18:35
Хоккей
автор: Глеб Шевяков
Сборная «Россия 25» огласила состав на матч Беларусью
Сборная «Россия 25» огласила состав на матч Беларусью
Очная встреча хоккейных национальных команд состоится в Минске.
15.05.2023 18:16
Хоккей
автор: Глеб Шевяков
Бродхерст подписал контракт с «Амуром»
Ранее хоккеист играл за «Коламбус».
15.05.2023 12:17
Хоккей
автор: Александр Поволоцкий
«Не могу винить игроков, они старались». Вудкрофт - о вылете «Эдмонтона» из розыгрыша Кубка Стэнли
В прошлом сезоне команда дошла до финала конференции.
15.05.2023 10:45
Хоккей
автор: Александр Поволоцкий
Чемпион мира Чудинов подписал контракт с «Адмиралом»
Хоккеист провел 709 матчей в КХЛ.
15.05.2023 10:28
Хоккей
автор: Александр Поволоцкий
Александр Елесин: «Россия 25» могла бы показать хороший результат на ЧМ-2023
Чемпионат проходит без российской и белорусской команд.
15.05.2023 10:06
Хоккей
автор: Александр Поволоцкий
Клубы из Канады уже 30 лет не могут выиграть Кубок Стэнли
В нынешний плей-офф вышли три команды из этой страны.
15.05.2023 09:03
Хоккей
автор: Александр Поволоцкий
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика