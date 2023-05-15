Сборная Беларуси обыграла «Россию 25» в товарищеском матче

Сборная Беларуси оказалась сильнее команды «Россия 25» в товарищеском матче. Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу белорусов.

В составе победителей отличились Степан Звягин (24-я минута), Вадим Мороз (37) и Роман Горбунов (51). Россияне ответили заброшенными шайбами в исполнении Николая Полякова (32) и Андрея Педана (34).

Напомним, что в мае нынешнего года сборные России и Беларуси уже провели семь товарищеских матчей, пять из которых завершились победой команды Романа Ротенберга.

Завтра, 16 мая состоится заключительная встреча национальных команд. Игра пройдет снова в Минске.