Сборная Швеции по буллитам обыграла Финляндию на чемпионате мира-2023

Сборные Финляндии и Швеции противостояли друг другу в матче чемпионата мира-2023. Встреча в основное и дополнительное время завершилась со счетом 1:1, а по буллитам точнее оказались «Тре крунур» - 3:2.
В составе победителей отличился Оскар Линдберг. «Суоми» ответили заброшенной шайбой в исполнении Юхо Ламмикко.
В следующем матче Финляндия сыграет с Францией (17 мая), а Швеция сразится с Венгрией (18 мая).
Чемпионат мира
Группа A
Финляндия – Швеция – 1:2 Б (0:0, 0:1, 1:0, 0:0)
Голы:
0:1 – Линдберг (Зеттерлунд, Берггрен), 37:17
1:1 – Ламмикко (Песонен, Капанен), 46:47
источник: «Советский спорт»