Латвия сенсационно обыграла Чехию на чемпионате мира по хоккею

В матче группового этапа чемпионата мира сборная Латвии сенсационно обыграла команду Чехии.

Встреча завершилась со счетом 4:3 в пользу прибалтов, в составе которых отличились Рихардс Букартс, Мартиньш Дзиеркалс и Оскарс Цибульскис.

Чехи ответили точными бросками Давида Немечека, Доминика Кубалика и Михала Кемпны.

Латвия одержала первую победу на турнире после двух поражений на старте и, набрав два очка, поднялась на шестое место в группе В.

Чехия, напротив, после двух стартовых викторий потерпела первое поражение и с семью очками занимают вторую строчку в турнирной таблице.