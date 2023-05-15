Роман Ротенберг прокомментировал поражение «России 25» в матче против Беларуси

Главный тренер сборной «Россия 25» Роман Ротенберг дал комментарий после матча с командой Беларуси (2:3).

«Сегодня задача была выиграть, но соперник сильный, и вратарь очень здорово играл. Завтра нужно выдать лучший матч в жизни, все-таки последняя игра сезона», - сказал специалист в эфире телеканала «Беларусь 5».

К слову, в составе победителей отличились Степан Звягин (24-я минута), Вадим Мороз (37) и Роман Горбунов (51). Россияне ответили заброшенными шайбами в исполнении Николая Полякова (32) и Андрея Педана (34).

Напомним, что в мае нынешнего года сборные России и Беларуси уже провели семь товарищеских матчей, пять из которых завершились победой команды Романа Ротенберга.

Завтра, 16 мая состоится заключительная встреча национальных команд. Игра пройдет снова в Минске.