Стало известно расписание матчей полуфинальных серий Кубка Стэнли

Матчи полуфинальных серий Кубка Стэнли начнутся 19 мая на Востоке, сообщается на официальном сайте Национальной хоккейной лиги.

В финале Восточной конференции встретятся «Каролина» и «Флорида». Матчи пройдут 19 и 21 мая в Роли, 23 и 25 мая в Флориде. Оставшиеся матчи, если потребуются, состоятся 27, 29 и 31 мая. Начало всех матчей в 03:00 по московскому времени.

В финале Западной конференции сыграют «Вегас» и «Даллас». Первый матч серии состоится 20 мая (03:00), второй – 21 мая (22:00) в Парадайсе, 24 мая (03:00) и 26 мая (03:00) в Далласе. Оставшиеся матчи, если потребуются, будут сыграны 28 мая (03:00), 30 мая (03:00) и 1 июня (04:00).

Серии продлятся до четырех побед какой-либо из команд.