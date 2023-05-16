Голевая передача Дадонова помогла «Далласу» выйти в финал Западной конференции

В седьмом матче полуфинальной серии Западной конференции плей-офф Кубка Стэнли «Даллас Старз» на своем льду обыграл «Сиэтл Каркен».

Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев, в составе которых отличились Роопе Хинтц и Уайатт Джонстон с передачи Евгения Дадонова.

Гости ответили шайбой Оливера Бьоркстранда.

Таким образом, счет в серии стал 4-3 в пользу «Далласа», который вышел в финал конференции, где сыграет с «Вегас Голден Найтс».

В финале Востока сыграют «Каролина Харрикейнз» и «Флорида Пантерз».