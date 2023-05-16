Один из российских хоккеистов гарантированно станет обладателем Кубка Стэнли

Один из российских хоккеистов, играющих в Национальной хоккейной лиге, гарантированно станет обладателем Кубка Стэнли. В полуфинале розыгрыша участвуют четыре российских игрока.

В составе «Флориды Пантерз» играет голкипер Сергей Бобровский, еще один вратарь Петр Кочетков в «Каролине Харрикейнз». Борьбу продолжают два форварда – Иван Барбашев («Вегас Голден Найтс») и Евгений Дадонов («Даллас Старз»).

Есть и те, для кого сезон завершен. В частности, за «Вегас» выступает Павел Дорофеев, но он не играл в матчах плей-офф. А если «Каролина» станет обладателем Кубка Стэнли, то нападающий Андрей Свечников, завершивший сезон из-за травмы, будет считаться обладателем трофея, поскольку он сыграл больше половины всех матчей в регулярном чемпионате НХЛ.

Российские хоккеисты восьмой год подряд становятся обладателями Кубка Стэнли.