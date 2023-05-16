ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Один из российских хоккеистов гарантированно станет обладателем Кубка Стэнли

В составе всех четырех полуфиналистов есть российские игроки.
16 мая 2023 08:20
автор: Александр Евграфов

Один из российских хоккеистов, играющих в Национальной хоккейной лиге, гарантированно станет обладателем Кубка Стэнли. В полуфинале розыгрыша участвуют четыре российских игрока.

В составе «Флориды Пантерз» играет голкипер Сергей Бобровский, еще один вратарь Петр Кочетков в «Каролине Харрикейнз». Борьбу продолжают два форварда – Иван Барбашев («Вегас Голден Найтс») и Евгений Дадонов («Даллас Старз»).

Есть и те, для кого сезон завершен. В частности, за «Вегас» выступает Павел Дорофеев, но он не играл в матчах плей-офф. А если «Каролина» станет обладателем Кубка Стэнли, то нападающий Андрей Свечников, завершивший сезон из-за травмы, будет считаться обладателем трофея, поскольку он сыграл больше половины всех матчей в регулярном чемпионате НХЛ.

Российские хоккеисты восьмой год подряд становятся обладателями Кубка Стэнли.

источник: «Советский спорт»
Один из российских хоккеистов гарантированно станет обладателем Кубка Стэнли
В составе всех четырех полуфиналистов есть российские игроки.
16.05.2023 08:20
Хоккей
автор: Александр Евграфов
Голевая передача Дадонова помогла «Далласу» выйти в финал Западной конференции
«Звездные» выиграли серию у «Сиэтла».
16.05.2023 08:15
Хоккей
автор: Александр Шульгин
Стало известно расписание матчей полуфинальных серий Кубка Стэнли
Матчи начнутся 19 мая.
16.05.2023 08:14
Хоккей
автор: Александр Евграфов
Роман Ротенберг прокомментировал поражение «России 25» в матче против Беларуси
Россияне уступили со счетом 2:3.
15.05.2023 23:25
Хоккей
автор: Степан Шереметьев
Латвия сенсационно обыграла Чехию на чемпионате мира по хоккею
Хозяева турнира смогли победить после двух поражений на старте.
15.05.2023 22:55
Хоккей
автор: Александр Шульгин
Сборная Швеции по буллитам обыграла Финляндию на чемпионате мира-2023
Встреча прошла в Тампере.
15.05.2023 22:54
Хоккей
автор: Степан Шереметьев
Сборная Беларуси обыграла «Россию 25» в товарищеском матче
Встреча прошла в Минске.
15.05.2023 21:39
Хоккей
автор: Степан Шереметьев
«Авангард» не смог уговорить Боба Хартли возглавить омский клуб
Ранее специалист уже работал в российской команде.
15.05.2023 19:19
Хоккей
автор: Степан Шереметьев
Сборная Канады по буллитам победила Словакию на чемпионате мира-2023
Сборная Канады по буллитам победила Словакию на чемпионате мира-2023
Встреча прошла на льду «Арены Рига».
15.05.2023 19:14
Хоккей
автор: Степан Шереметьев
Сборная США одержала волевую победу над Германией в матче чемпионата мира-2023 
Встреча прошла на «Нокиа-Арена» в Тампере, Финляндия. 
15.05.2023 18:35
Хоккей
автор: Глеб Шевяков
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика