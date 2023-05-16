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Бобровский прокомментировал свой успех в плей-офф Кубка Стэнли

«Флорида» вышла в финал Восточной конференции/
Бобровский прокомментировал свой успех в плей-офф Кубка Стэнли
16 мая 2023 08:52
автор: Александр Шульгин
автор фото: ХК "Флорида"

Российский голкипер «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский прокомментировал свою игру в плей-офф Кубка Стэнли-2022/23.

«Сейчас я действительно стараюсь не мыслить масштабно. Необходимо оставаться в моменте, концентрироваться и сосредотачиваться на нем. Не нужно думать о том, что произойдёт или произошло», - приводит слова Бобровского The Hockey News.

Напомним, «пантеры» вышли в финал Восточной конференции, в котором сыграют с «Каролиной Харрикейнз».

По ходу плей-офф Сергей вернул себе место в основном составе и по-настоящему помог своей команде.

источник: The Hockey News
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