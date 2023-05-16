Тренер «Нью-Джерси» Брылин не следит за ЧМ по хоккею без сборной России

Бывший хоккеист сборной России, а ныне член тренерского штаба «Нью-Джерси Девилз» Сергей Брылин признался, что не следит за чемпионатом мира по хоккею, поскольку в нем не принимает участия российская команда.

«Видел краем глаза, что чемпионат начался, но мы только закончили сезон, поэтому был занят совсем другим. Опять же, без сборной России смотреть неинтересно, поскольку когда я смотрел турнир раньше, то всегда следил за нашей командой. Может, когда пойдут игры на вылет, посмотрю. Если честно, особо смотреть турнир не собирался», - приводит слова Брылина ТАСС.

Напомним, турнир проходит в Финляндии и Латвии, хотя изначально должен был состояться в Санкт-Петербурге.

Россия и Беларусь пропускают уже второе мировое первенство подряд.