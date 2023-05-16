Хартли объяснил отказ возглавить «Авангард»

Бывший главный тренер омского «Авангарда» Боб Хартли рассказал о причине, по которой не может в данное время возглавить «Авангард».

«Сроки очень плохие. Я приступаю к финальной фазе строительства своего третьего жилого дома. Следующие несколько месяцев потребуют много моего времени. Я должен контролировать свой проект. Это было очень трудное решение, я люблю «Авангард»!» - цитирует Хартли «Матч ТВ».

Хартли возглавлял «Авангард» с 2018 по 2022 год, а в 2021 год завоевал Кубок Гагарина.

В завершившемся сезоне «Авангард» в финале Восточной конференции проиграл «Ак Барсу».