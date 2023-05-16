Лилья расторг контракт с «Динамо» и покинет КХЛ

Нападающий московского «Динамо» Якуб Лилья расторг контракт с клубом.

По информации пресс-службы бело-голубых, хоккеист продолжит выступление за пределами КХЛ.

Напомним, в минувшем сезоне швед провел 58 матчей в регулярном первенстве, в которых набрал 31 (14+17) очко.

В первом раунде плей-офф Кубка Гагарина «Динамо» проиграло нижегородскому «Торпедо» в серии со счетом 2-4.

Также ранее стало известно о том, что клуб продлил соглашение с главным тренером команды Алексеем Кудашовым.