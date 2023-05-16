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Лилья расторг контракт с «Динамо» и покинет КХЛ

Хоккеист провел в клубе один сезон.
16 мая 2023 13:17
автор: Александр Шульгин

Нападающий московского «Динамо» Якуб Лилья расторг контракт с клубом.

По информации пресс-службы бело-голубых, хоккеист продолжит выступление за пределами КХЛ.

Напомним, в минувшем сезоне швед провел 58 матчей в регулярном первенстве, в которых набрал 31 (14+17) очко.

В первом раунде плей-офф Кубка Гагарина «Динамо» проиграло нижегородскому «Торпедо» в серии со счетом 2-4.

Также ранее стало известно о том, что клуб продлил соглашение с главным тренером команды Алексеем Кудашовым.

источник: ХК «Динамо» (Москва)
Лилья расторг контракт с «Динамо» и покинет КХЛ
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