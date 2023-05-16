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«Лада» объявила о продлении контрактов с двумя хоккеистами

Новичок КХЛ формирует состав для выступления в следующем сезоне.
16 мая 2023 13:46
автор: Александр Евграфов

Тольяттинская «Лада» продлила контракты с нападающими Владиславом Червоненко и Евгением Грошевым, сообщается в Telegram-канале команды.

Продление носит двусторонний характер и рассчитано на два года.

Червоненко в минувшем сезоне во Всероссийской хоккейной лиге в 50 матчах регулярного чемпионата набрал 20 очков (12 шайб и 8 голевых передач), а также еще 5 (2+3) записал на свой счет в плей-офф.

У Грошева – 21 очко (11+10) в регулярном чемпионате и еще 5 (3+2) в матчах плей-офф, где он стал лучшим бомбардиром и снайпером тольяттинской команды на этой стадии.

Ранее «Лада» заключила односторонние двухлетние контракты с вратарем Александром Трушковым и нападающим Иваном Романовым.

В предстоящем сезоне «Лада» вновь будет выступать в Континентальной хоккейной лиге спустя пять лет после ухода из нее. Тольяттинский клуб будет играть в Восточной конференции.

источник: ХК «Лада»
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