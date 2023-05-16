«Одно из самых сложных решений»: в «Динамо» назвали причины расставания с Лильей

Спортивный директор московского «Динамо» Алексей Сопин прокомментировал уход одного из лидеров команды - шведского нападающего Якуба Лильи.

«Одно из самых сложных решений нынешнего межсезонья. Якуб за сезон в «Динамо» стал своим в коллективе и всегда действовал на команду. И клуб и игрок были заинтересованы в том, чтобы отработать контракт полностью. Нас устраивало качество игры Лильи, а его устраивали все условия в нашем клубе.Тем не менее определенные юридические нюансы и новый лимит на легионеров вынуждают нас действовать таким образом. Лилья покидает не только «Динамо», но и КХЛ. Права на него закреплены за нами», - приводит слова руководителя пресс-служба бело-голубых.

Напомним, в минувшем сезоне швед провел 58 матчей в регулярном первенстве, в которых набрал 31 (14+17) очко.

В первом раунде плей-офф Кубка Гагарина «Динамо» проиграло нижегородскому «Торпедо» в серии со счетом 2-4.

Также ранее стало известно о том, что клуб продлил соглашение с главным тренером команды Алексеем Кудашовым.