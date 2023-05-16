Стало известно, сколько будет получать Бурмистров в «Спартаке»

Стала известна зарплата новичка московского «Спартака» Александра Бурмистрова.

По информации «Спорт-Экспресс», форвард будет получать 25 миллионов рублей в год.

Напомним, соглашение с 31-летним хоккеистом заключено на один сезон. В минувшем сезоне нападающий играл за «Ак Барс» и «Металлург». В составе казанской команды Бурмистров завоевал Кубок Гагарина в 2018 году.

В минувшем чемпионате нападающий провел 51 матч, в которых набрал 5 (2+3) очков.

В 2014 году Александр стал чемпионом мира в составе сборной России.

Добавим, что хоккеист имеет опыт выступления в НХЛ. В североамериканской лиги Бурмистров играл с 2010 по 2017 годы. Александр выступал за «Атланту», «Виннипег», «Аризону» и «Ванкувер».