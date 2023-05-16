Фетисов возмущен, что российский федеральный телеканал показывает игры чемпионата мира-2023

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов высказался относительно ЧМ-2023, который проходит в Финляндии и Латвии.

Напомним, что российская и белорусская сборные пропускают турнир по решению ИИХФ.

«Интересуюсь ли я чемпионатом мира, который сейчас проходит без России? Нет, я возмущён, что мы показываем сейчас этот турнир, еще и обсуждаем. Считаю, что это очень неправильно. И я, на самом деле, возмущаюсь решением, кто их принимал и зачем это надо», — цитирует Фетисова «ВсеПроСпорт».

Добавим, что матчи турнира транслируются на телеканалах российского холдинга «Матч».