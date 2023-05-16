Стал известен состав сборной «Россия 25» на заключительный матч серии с Беларусью

Тренерский штаб сборной «Россия 25» определился с составом команды на очередной матч с национальной командой Беларуси.
Встреча состоится сегодня, 16 мая, на «Чижовка-Арене» в Минске.
Стартовый состав сборной «Россия 25»:
Серебряков (Исаев);
Никишин — Пашнин, Порядин — Глотов — Хайруллин;
Педан — Федотов, Зыков — Зинченко — Поляков;
Карпухин — Елесин, Джиошвили — Воробьёв — Гребенщиков;
Камалов — Яремчук, Петров — Чивилёв — Мичков.
Анисимов, Смирнов.
Напомним, что в мае нынешнего года сборные России и Беларуси уже провели семь товарищеских матчей, пять из которых завершились победой команды Романа Ротенберга.
Предстоящий матч станет заключительным в рамках турне.
источник: «Советский спорт»