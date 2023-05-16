Стал известен состав сборной «Россия 25» на заключительный матч серии с Беларусью

Тренерский штаб сборной «Россия 25» определился с составом команды на очередной матч с национальной командой Беларуси.

Встреча состоится сегодня, 16 мая, на «Чижовка-Арене» в Минске.

Стартовый состав сборной «Россия 25»:

Серебряков (Исаев);

Никишин — Пашнин, Порядин — Глотов — Хайруллин;

Педан — Федотов, Зыков — Зинченко — Поляков;

Карпухин — Елесин, Джиошвили — Воробьёв — Гребенщиков;

Камалов — Яремчук, Петров — Чивилёв — Мичков.

Анисимов, Смирнов.

Напомним, что в мае нынешнего года сборные России и Беларуси уже провели семь товарищеских матчей, пять из которых завершились победой команды Романа Ротенберга.

Предстоящий матч станет заключительным в рамках турне.