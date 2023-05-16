Сборная Дании обыграла Австрию, Норвегия оказалась сильнее Словении

На чемпионате мира по хоккею состоялись две встречи группового этапа турнира.

В Риге (Латвия) прошел матч группы В, в котором сборная Норвегии встречалась с командой Словении. Встреча завершилась минимальной победой норвежцев. Единственный гол в матче был забит в первом периоде – отличился Томас Берг-Пеульсен.

Для сборной Норвегии эта победа стала первой на чемпионате мира. Словения проиграла три матча из трех.

В еще одном матче игрового дня в Тампере (Финляндия) встречались сборные Дании и Австрии. Встреча завершилась победой датчан со счетом 6:2 (1:0, 1:1, 4:1).

В составе сборной Дании голами отметились Никлас Йенсен, Николай Элерс, Никлас Андерсен, Йеспе Йенсен, Матиас Лассен и Патрик Русселль. В составе сборной Австрии отличились Томас Раффль и Петер Шнайдер.

Сборная Дании одержала третью победу в трех матчах. Австрийцы потерпели третье поражение.