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«Амур» подписал контракт с Коршковым

Хоккеист является воспитанником ярославской школы.
16 мая 2023 19:20
автор: Александр Поволоцкий

«Амур» подписал контракт с нападающим «Локомотива».

Как сообщает пресс-служба хабаровского клуба, состав команды пополнил форвард Егор Коршков. «Амур» получил права на 26-летнего хоккеиста в обмен на денежную компенсацию.

Отметим, что Коршков имеет опыт выступления в НХЛ. Нападающий выступал за «Торонто».

В минувшем регулярном чемпионате Егор провел 40 матчей, в которых набрал 12 (4+8) очков. В розыгрыше плей-офф форвард сыграл семь встреч, в которых отметился одной результативной передачей.

 

 

источник: ХК «Амур»
«Амур» подписал контракт с Коршковым
Хоккеист является воспитанником ярославской школы.
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