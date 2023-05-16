«Амур» подписал контракт с Коршковым

«Амур» подписал контракт с нападающим «Локомотива».

Как сообщает пресс-служба хабаровского клуба, состав команды пополнил форвард Егор Коршков. «Амур» получил права на 26-летнего хоккеиста в обмен на денежную компенсацию.

Отметим, что Коршков имеет опыт выступления в НХЛ. Нападающий выступал за «Торонто».

В минувшем регулярном чемпионате Егор провел 40 матчей, в которых набрал 12 (4+8) очков. В розыгрыше плей-офф форвард сыграл семь встреч, в которых отметился одной результативной передачей.