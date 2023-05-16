Куляш считает, что матчи сборной «Россия 25» имеют принципиальный характер

Бывший защитник сборной России Денис Куляш считает, что серия игр сборной «Россия 25» против национальных команд Беларуси и Казахстана носит прицнипиальный характер.

«Я полностью не согласен с теми, кто считает, что игры нынешнего турне сборной «Россия 25» являются какими-то маловажными. Посмотрите, как бьются ребята. Любой профессионал выходит на лед с одной целью — победить. В нынешней сборной есть хорошие молодые игроки, многие из них способны вырасти в звезд. Эти игры повышают мастерство ребят, они набираются международного опыта. Во всех сыгранных матчах был высочайший накал борьбы, во многих играх разница в счете была в одну шайбу, мы видели стычки, драки между игроками», - приводит слова Куляша «Чемпионат».

Напомним, что в мае нынешнего года сборные России и Беларуси уже провели семь товарищеских матчей, пять из которых завершились победой команды Романа Ротенберга.

Предстоящий матч станет заключительным в рамках турне.