Кирилл Марченко: мне нужно забивать не 21, а 35, 45 голов

Нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Кирилл Марченко высказался о необходимости добиться прогресса в будущем.

«Мне нужно забивать не 21, а 35, 45 голов. Овечкин в первый сезон забил 50? Я знаю, но он лучший игрок. Моя цель быть лучшим из лучших. Если я не буду стараться, то зачем тогда играть?

Следующее лето будет очень сложным. Будет больше работы, я стараюсь понять, в чем мне нужно сейчас прибавить, как стать лучше. Нужно будет больше работать на льду. Я думаю, как добиться успеха, это важно», - приводит слова Марченко пресс-служба команды.

Марченко по итогам первого для себя сезона в Национальной хоккейной лиге набрал 25 (21+4) очков в 59 встречах.