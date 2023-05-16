«Нам не нужен тренер на весь год». Третьяк – о главном тренере России в новом сезоне

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк высказался о ситуации с главным тренером сборной России в следующем сезоне.

«Контракт Жамнова заканчивается 30 июня – что с ним будет дальше? Мы сейчас подведём итоги, а потом будем решать. Пока не могу вам сказать своего решения.

Мы подумаем, как на следующий год нам лучше провести Кубок Первого канала. Практически ведь у нас будет один турнир – и всё! И на мой взгляд, брать старшего тренера на весь год – это и не нужно делать. Просто на турнир, да, действительно. И тренерский совет определит, кого брать», - приводит слова Третьяка «Чемпионат».

Сборная России не участвует в международных соревнованиях из-за отстранения.

Ранее Третьяк подчеркнул, что серия игр сборных России и Беларуси продолжится и в следующем сезоне.