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Третьяк: Россия и Беларусь могут подать совместную заявку на проведение чемпионата мира

Сборные России и Беларуси отстранены от международных соревнований.
16 мая 2023 21:32
автор: Александр Кожевников

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк не исключил, что в будущем Россия и Беларусь могут подать совместную заявку на проведение чемпионата мира.

«В будущем — конечно. Почему нет? Это было бы здорово. И каждая страна в отдельности тоже может провести чемпионат мира. Мы помним, как всё прекрасно было в Минске в 2014 году, где сборная России завоевала золото. Тут всё было организовано на самом высоком уровне.

В принципе, всё возможно. Просто надо подумать об этом, поставить такую задачу, а потом её решить», - приводит слова Владислава Третьяка «Чемпионат».

Ранее Третьяк высказался о ситуации с главным тренером сборной России в следующем сезоне.

Сборная России не участвует в международных соревнованиях из-за отстранения.

источник: Чемпионат.com
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