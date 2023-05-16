Сборная «Россия 25» обыграла Беларусь, Хайруллин набрал три результативных очка

В Минске (Беларусь) завершился заключительный матч Большого тура, в котором сборная «Россия 25» встречалась с национальной командой Беларуси.

Встреча завершилась победой сборной «Россия 25» со счетом 3:2 (0:0, 1:1, 1:2).

Счет в матче был открыт во втором периоде – на 25-й минуте игрового времени Василий Глотов вывел подопечных Романа Ротенберга вперед. На 30-й минуте сборной беларуси удалось сравнять счет - отличился Андрей Белевич.

На старте третьего периода сборная России сумела вновь выйти вперед усилиями Михаила Пашнина. На 47-й минуте Илья Усов вновь сравнял счет в матче. Победный гол в матче на 59-й минуте встречи забил Марат Хайруллин, принеся сборной «Россия 25» победу в этом матче.

Товарищеский матч

Беларусь - «Россия 25» 2:3 (0:0, 1:1, 1:2)

Голы:

0:1 - Глотов (Хайруллин, Никишин), 24:15 (5х4)

1:1 - Белевич, 29:46

1:2 – Пашнин (Хайруллин, Глотов), 40:28

2:2 - Усов (Белевич), 46:00.

2:3 - Хайруллин (Глотов, Никишин) - 58:55.

Вратари: Шостак - Серебряков.