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Сборная «Россия 25» обыграла Беларусь, Хайруллин набрал три результативных очка

Подопечные романа Ротенберга снова записали на свой счет победу в рамках Большого тура.
Сборная «Россия 25» обыграла Беларусь, Хайруллин набрал три результативных очка
16 мая 2023 21:45
автор: Александр Кожевников
автор фото: ФХР

В Минске (Беларусь) завершился заключительный матч Большого тура, в котором сборная «Россия 25» встречалась с национальной командой Беларуси.

Встреча завершилась победой сборной «Россия 25» со счетом 3:2 (0:0, 1:1, 1:2).

Счет в матче был открыт во втором периоде – на 25-й минуте игрового времени Василий Глотов вывел подопечных Романа Ротенберга вперед. На 30-й минуте сборной беларуси удалось сравнять счет - отличился Андрей Белевич.

На старте третьего периода сборная России сумела вновь выйти вперед усилиями Михаила Пашнина. На 47-й минуте Илья Усов вновь сравнял счет в матче. Победный гол в матче на 59-й минуте встречи забил Марат Хайруллин, принеся сборной «Россия 25» победу в этом матче.

Товарищеский матч

Беларусь - «Россия 25» 2:3 (0:0, 1:1, 1:2)

Голы:

0:1 - Глотов (Хайруллин, Никишин), 24:15 (5х4)

1:1 - Белевич, 29:46

1:2 – Пашнин (Хайруллин, Глотов), 40:28

2:2 - Усов (Белевич), 46:00.

2:3 - Хайруллин (Глотов, Никишин) - 58:55.

Вратари: Шостак - Серебряков.

источник: «Советский спорт»
Сборная «Россия 25» обыграла Беларусь, Хайруллин набрал три результативных очка
Сборная «Россия 25» обыграла Беларусь, Хайруллин набрал три результативных очка
Подопечные романа Ротенберга снова записали на свой счет победу в рамках Большого тура.
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