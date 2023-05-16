Илья Самсонов: два дня после столкновения с Шенном чувствовал себя плохо

Российский голкипер «Торонто Мэйпл Лифс» Илья Самсонов рассказал о своем самочувствии после травмы шеи, полученной им в столкновении с Люком Шенном.

«Два дня после столкновения я чувствовал себя плохо. Сейчас мне стало лучше. Я касался один раз перед последней игрой. Нет ничего необычного или сумасшедшего, это просто спорт», - приводит слова Самсонова RMNB.

Из-за травмы Самсонов пропустил четвертый и пятый матчи серии второго раунда плей-офф НХЛ с «Флоридой». Серия завершилась поражением «Торонто» со счетом 1-4.

В нынешнем сезоне НХЛ на счету Самсонова 42 матча в регулярном чемпионате, в которых он отражал 91,9 процента бросков при коэффициенте надежности 2,33.