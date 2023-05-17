Главный тренер «России 25» Роман Ротенберг: мы всегда готовы бросить вызов Канаде

Главный тренер «России 25» Роман Ротенберг предположил, возможно ли повторить суперсерию против Канады.

«Мы ведь можем сыграть суперсерию с разными странами. Не только с Беларусью. Дай бог, чтобы это была Канада. Давайте их пригласим. Мы всегда готовы бросить вызов Канаде, как и любой сборной мира. Пока мы сыграли суперсерию с белорусами, и она получилась тяжелейшей. Но к новым вызовам мы готовы», - приводит слова Ротенберга «Матч ТВ».

Напомним, что сборная «Россия 25» сыграла восемь матчей против Беларуси, одержав шесть побед и потерпев два поражения, также в рамках этого турне команда Романа Ротенберга обыграла сборную Казахстана.