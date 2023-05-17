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Губерниев высказался о трансляции чемпионата мира по хоккею в России 

Со слов 48-летнего журналиста, российским болельщикам необходимо предоставлять информацию о спортивных событиях, даже без участия национальной сборной. 
17 мая 2023 16:25
автор: Глеб Шевяков

Российский спортивный телеведущий Дмитрий Губерниев отреагировал на негатив со стороны хоккейных представителей, связанный с трансляциями матчей чемпионата мира по хоккею в нашей стране.

«Всякий спорт – это хорошо. Матчи Лиги чемпионов показывают, а там наших команд нет. Нам нельзя выпадать из информационного пространства, болельщики и специалисты должны знать, что происходит. Я не вижу ничего криминального, что у нас показывают чемпионат мира по хоккею. Кто не хочет, тот может не смотреть», – приводит слова Губерниева РБ Спорт».

Напомним, что хоккейное мировое первенство проходит в Латвии и Финляндии и продлится с 12 по 28 мая.

Ранее хозяйкой чемпионата мира должна был стать Россия, однако была лишена этого права весной прошлой года, а национальная команда была отстранена от международных турниров.

источник: «РБ-Спорт»
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