Жена олимпийского чемпиона Ковальчука поднялась на Эверест

Жена олимпийского чемпиона и обладателя Кубка Гагарина Ильи Ковальчука совершила восхождение на вершину самой высокой горы в мире Эверест. Об этом сообщила жена Евгения Малкина в своем Telegram-канале.

Анна Кастерова опубликовала фото девушки в альпинистской экипировке.

«Николь Ковальчук покорила Эверест! Представляете? Умничка! Посмотрите! У меня столько эмоций, мы все очень волновались, но она это сделала!» — написала Кастерова.

Ковальчук является олимпийским чемпионом 2008 года. В финале олимпийского турнира он стал автором победного гола в ворота команды Канады, принеся российской сборной золото Олимпиады.

В сезоне-2020/21 Ковальчук стал обладателем Кубка Гагарина в составе омского «Авангарда».