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Хоккейный клуб «Лада» сформировал тренерский штаб

Ранее команда объявила о назначении Браташа на пост главного тренера.
17 мая 2023 16:53
автор: Александр Евграфов

Хоккейный клуб «Лада» сформировал тренерский штаб, сообщается на официальном сайте команды.

Со всеми специалистами подписаны двухгодичные контракты.

Ранее команда объявила о назначении Олега Браташа на пост главного тренера. Его помощниками стали Павел Десятков и Максим Семенов, тренером вратарей стал Алексей Семенов. Спортивным директором команды назначен Рафик Якубов.

Тольяттинская «Лада» со следующего сезона будет выступать в Континентальной хоккейной лиге спустя пять лет после ухода из нее. Команда будет играть в Восточной конференции.

источник: ХК «Лада»
Хоккейный клуб «Лада» сформировал тренерский штаб
Ранее команда объявила о назначении Браташа на пост главного тренера.
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