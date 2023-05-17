Хоккейный клуб «Лада» сформировал тренерский штаб, сообщается на официальном сайте команды.
Со всеми специалистами подписаны двухгодичные контракты.
Ранее команда объявила о назначении Олега Браташа на пост главного тренера. Его помощниками стали Павел Десятков и Максим Семенов, тренером вратарей стал Алексей Семенов. Спортивным директором команды назначен Рафик Якубов.
Тольяттинская «Лада» со следующего сезона будет выступать в Континентальной хоккейной лиге спустя пять лет после ухода из нее. Команда будет играть в Восточной конференции.
источник: ХК «Лада»