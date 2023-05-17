Александр Самонов перейдет в «Салават Юлаев»

«Северсталь» обменяет голкипера Александра Самонова в «Салават Юлаев», сообщает «Спорт-Экспресс».

По информации источника, в обратном направлении проследует форвард Данил Аймурзин. Кроме того, «Северсталь» получит 35 млн рублей.

Уфимцы собираются предложить Самонову долгосрочный контракт. В прошлом розыгрыше регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги Самонов принял участие в 19 матчах, отражая 90,3 процента бросков при коэффициенте надежности 2,76.

Аймурзин в прошедшем сезоне сыграл за «Салават Юлаев» 32 матча и набрал 9 (4+5) очков.