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Сборная США обыграла Австрию в матче чемпионата мира 2023 года 

«Янки» одержали четвертую победу кряду на хоккейном мировом первенстве.
17 мая 2023 18:29
автор: Глеб Шевяков

Американская национальная команда нанесла поражение сборной Австрии в матче группового этапа чемпионата мира-2023. Игра состоялась на «Нокиа-Арене» в Тампере, Финляндия.

Отметим, что очная встреча завершилась со счетом 4:1 в пользу сборной США.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Рокко Гримальди (28-я минута), Картер Мазур (39), Лэйн Хатсон (44) и Ник Пербикс (59). За подопечных Роджера Бадера гол забил капитан национальной команды Томас Раффль (38).

Таким образом, сборная США побеждает в четвертом матче подряд на чемпионате мира и остается лидером в турнирной таблице группы A, набрав 12 очков. Австрийская команда располагается на предпоследнем, седьмом месте с одним очком в активе.

20 мая США сыграет со сборной Дании, а 19 мая сборная Австрии встретится с национальной командой Германии.

Чемпионат мира-2023. Группа А

США – Австрия – 4:1 (0:0, 2:1, 2:0)

Голы:

1:0 – Гримальди (Бонино, Мэки), 27:16

1:1 – Раффль (Шнайдер, Росси), 37:23 (бол.)

2:1 – Мазур (Тайнэн, Хатсон), 38:20

3:1 – Хатсон (Пербикс, Коронато), 43:24

4:1 – Пербикс, 57:27

Вратари: Питерсен - Штаркбаум.

источник: «Советский спорт»
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