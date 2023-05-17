Сборная Латвии победила Норвегию на матче чемпионата мира, забросив две шайбы за 40 секунд

Хоккеисты сборной Латвии победили команду Норвегии в матче группы В на чемпионате мира, проходящем в Латвии и Финляндии. Встреча в Риге завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев первенства.

В составе победителей во втором периоде шайбы за 40 секунд забросили Родриго Аболс (23:14) и Томс Андерсонс (23:53). У норвежцев гол на счету Лудвига Хоффа (35-я минута).

Отметим, что во втором периоде сборная Норвегии нанесла лишь один бросок по воротам соперников, который оказался точным, а хоккеисты команды Латвии бросали 17 раз.

Сборная Латвии набрала 5 очков в четырех играх и занимает четвертое место в группе, норвежцы с 4 очками идут шестыми.

В следующем матче 19 мая команда Латвии сыграет с хоккеистами из Словакии, а на следующий день норвежцы проведут матч с чешской сборной.