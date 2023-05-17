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Олимпийский чемпион Телегин продлил контракт с «Авангардом»

Омский клуб укрепляет линию нападения.
17 мая 2023 19:19
автор: Александр Евграфов

Олимпийский чемпион 2018 года Иван Телегин продолжит свои выступления за «Авангард», сообщается на официальном сайте омской команды.

Новое соглашение рассчитано на год.

31-летний форвард выступает за «Авангард» с 2021 года, до этого он выступал за ЦСКА. В составе армейцев в сезоне-2018/19 он стал обладателем Кубка Гагарина.

Всего на счету Телегина 472 матча в Континентальной хоккейной лиге, в которых набрал 137 очков, забросив 58 шайб и сделав 79 голевых передач. В прошедшем сезоне Телегин провел за «Авангард» 67 матчей и набрал 23 очка (9+14).

Ранее «Авангард» объявил, что в состав команды перейдет нападающий минского «Динамо» Игорь Мартынов.

источник: ХК «Авангард»
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