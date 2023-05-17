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Вратарь «Ак Барса» Мифтахов продлил контракт с клубом

Голкипер принял квалификационное предложение команды.
17 мая 2023 19:39
автор: Александр Евграфов

Вратарь «Ак Барса» Амир Мифтахов продолжит выступление за казанский клуб, сообщает пресс-служба «Ак Барса».

Новое соглашение с 23-летним вратарем рассчитано на два года.

В прошедшем сезоне Мифтахов провел 34 матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, отразил 91,7% бросков, одержал 18 побед и в четырех матчах сыграл на ноль.

Мифтахов – второй вратарь команды, основным голкипером является Тимур Билялов. В минувшем сезоне «Ак Барс» стал финалистом Кубка Гагарина, уступив в главной серии турнира ЦСКА 3-4.

источник: ХК «Ак Барс»
Вратарь «Ак Барса» Мифтахов продлил контракт с клубом
Голкипер принял квалификационное предложение команды.
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