Вратарь «Ак Барса» Мифтахов продлил контракт с клубом

Вратарь «Ак Барса» Амир Мифтахов продолжит выступление за казанский клуб, сообщает пресс-служба «Ак Барса».

Новое соглашение с 23-летним вратарем рассчитано на два года.

В прошедшем сезоне Мифтахов провел 34 матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, отразил 91,7% бросков, одержал 18 побед и в четырех матчах сыграл на ноль.

Мифтахов – второй вратарь команды, основным голкипером является Тимур Билялов. В минувшем сезоне «Ак Барс» стал финалистом Кубка Гагарина, уступив в главной серии турнира ЦСКА 3-4.