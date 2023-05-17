«Салавату Юлаеву» запретили регистрировать новые контракты

Уфимский «Салават Юлаев» не может регистрировать новые контракты из-за долгов по зарплате, сообщает «Чемпионат» со ссылкой на пресс-службу Континентальной хоккейной лиги.

«У «Салавата Юлаева» есть трёхмесячная задолженность перед игроками по оплате труда. В настоящий момент лига не принимает к регистрации новые контракты от клуба», - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что «Салават Юлаев» должен был выплатить все долги к 30 апреля, но этого не получилось. Президент КХЛ Алексей Морозов ранее заявлял, что помимо уфимцев долги по заработной плате есть у астанинского «Барыса».