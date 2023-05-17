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Обладатель Кубка Стэнли Волков перейдет в минское «Динамо»

Форвард СКА был обменян из санкт-петербургского СКА.
17 мая 2023 20:32
автор: Александр Евграфов

Форвард санкт-петербургского СКА Александр Волков обменян в состав минского «Динамо», сообщается на официальном сайте белорусского клуба.

Односторонний контракт с 25-летним нападающим рассчитан на два года.

В завершившемся сезоне хоккеист провел 58 матчей регулярного чемпионата и набрал 25 очков, забросив 14 шайб и сделав 11 голевых передач. В плей-офф Волков провел 11 игр, набрав пять (3+2) очков. Всего в КХЛ нападающий провел 77 матчей, набрав 29 (15+14) очков при коэффициенте полезности «+20».

Ранее Волков провел в Национальной хоккейной лиги два сезона, выиграв в составе «Тампа-Бэй Лайтнинг» Кубок Стэнли.

источник: ХК «Динамо» (Минск)
Обладатель Кубка Стэнли Волков перейдет в минское «Динамо»
Форвард СКА был обменян из санкт-петербургского СКА.
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