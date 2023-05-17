Обладатель Кубка Стэнли Волков перейдет в минское «Динамо»

Форвард санкт-петербургского СКА Александр Волков обменян в состав минского «Динамо», сообщается на официальном сайте белорусского клуба.

Односторонний контракт с 25-летним нападающим рассчитан на два года.

В завершившемся сезоне хоккеист провел 58 матчей регулярного чемпионата и набрал 25 очков, забросив 14 шайб и сделав 11 голевых передач. В плей-офф Волков провел 11 игр, набрав пять (3+2) очков. Всего в КХЛ нападающий провел 77 матчей, набрав 29 (15+14) очков при коэффициенте полезности «+20».

Ранее Волков провел в Национальной хоккейной лиги два сезона, выиграв в составе «Тампа-Бэй Лайтнинг» Кубок Стэнли.