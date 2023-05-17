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Сборная Финляндии победила команду Франции в матче чемпионата мира

Действующие чемпионы мира одержали вторую победу на первенстве.
17 мая 2023 22:38
автор: Александр Евграфов

Хоккеисты сборной Финляндии победили команду Франции в матче группы А чемпионата мира, проходящего в Финляндии и Латвии. Встреча в Темпере завершилась со счетом 5:3 в пользу хозяев площадки.

В составе действующих чемпионов мира отличились Харри Песонен (5-я минута), Ахти Оксанен (24), Марко Анттила (32), Теему Хартикайнен (46) и Саккари Маннинен (59). У французских хоккеистов голы на счету Флорьяна Шакиашвили (2), Джастин Аддамо (29) и Шарль Бертран (50).

Сборная Финляндии набрала 7 очков и занимает четвертое место в группе, у команды Франции 4 очка и пятое место в группе А.

В следующем матче 19 мая действующие чемпионы мира сыграют с венгерскими хоккеистами, а 20 мая французы сыграют со шведами.

Чемпионат мира-2023. Группа А.

Финляндия – Франция – 5:3 (1:1, 2:1, 2:1)

0:1 – Шакиашвили (Бозон, Тексье), 01:04

1:1 – Песонен (Покка, Ламмико), 04:37

2:1 – Оксанен (Анттила, Фриман), 23:35

2:2 – Аддамо (Галле, Леклер), 28:31

3:2 – Анттила (Матинпало), 31:36

4:2 – Хартикайнен (Маннинен, Рантанен), 45:22 (бол.)

4:3 - Бертран (Шакиашвили, Бозон), 49:08

5:3 - Маннинен (Рантанен, Маатта), 58:58 (в пустые ворота)

источник: «Советский спорт»
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