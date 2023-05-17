Сборная Канады разгромила команду Казахстана на чемпионате мира

Хоккеисты сборной Канады разгромили команду Казахстана в матче группы В чемпионата мира, проходящего в Латвии и Финляндии. Встреча в Риге завершилась со счетом 5:1 в пользу серебряных призеров прошлого чемпионата.

Первая шайба в матче была заброшена уже на 19-й секунде. Отличился Маккензи Уигар. Дублем также отметился Лоусон Круз (6-я и 8-я минута), Джо Велено (20-я), Сэмми Бле (42). У казахстанцев гол на счету Адиля Бекетаева (10-я минута).

Сборная Канада набрала 11 очков и возглавила группу В. Команда Казахстана с двумя очками на седьмом месте.

В следующем матче 19 мая сборная Казахстана сыграет со сборной Словакии, а 20 мая канадские хоккеисты сыграют с командой Швейцарии, не пропустившей пока в этом чемпионате ни одной шайбы.

Чемпионат мира-2023. Группа В.

Канада – Казахстан – 5:1 (4:1, 0:0, 1:0)

1:0 – Уигар (Бле, Велено), 00:19

2:0 – Круз (Уигар, Куинн), 05:05

3:0 – Круз (Лаугтон, Баррон), 07:50

3:1 – Бекетаев (Данияр, Рымарев), 09:55

4:1 – Велено (Бле), 19:22

5:1 – Бле (Велено, Лучич), 41:55