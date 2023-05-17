Лучший снайпер плей-офф НХЛ Драйзайтль не сыграет на чемпионате мира

Форвард «Эдмонтон Ойлерз» Леон Драйзайтль не сыграет за сборную Германии на чемпионате мира, проходящем в Латвии и Финляндии, сообщает Bild.

По данным источника, хоккеисту требуется время на физическое восстановление после полученных травм.

«Мы уважаем его выступление в «Эдмонтоне». После 92 игр в НХЛ, включая две напряженные серии, ему нужно время, чтобы оправиться от травм и восстановиться физически», - цитирует источник спортивного директора Федерации хоккея Германии Кристиана Кюнаста.

Кюнаст также отметил, что рад честному ответу хоккеиста и принимает его.

Драйзайтль является на данный момент лучшим снайпером НХЛ в плей-офф, на его счету 13 шайб в 12 играх. В регулярном чемпионате Драйзайтль провел 80 матчей, в которых набрал 128 (52+76) очков.