«Ак Барс» в ближайшее время может подписать контракт с Яшкиным 

Чешский хоккеист российского происхождения Дмитрий Яшкин близок к тому, что стать игроком «Ак Барса». Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Как утверждает источник, казанский клуб в скором времени может подписать контракт с 30-летним нападающим. Его трудовое соглашение со СКА истекло по завершении нынешнего сезона КХЛ. Вместе с санкт-петербургской командой форвард добрался до полуфинала Кубка Гагарина, где потерпел поражение в серии от обладателя трофея – ЦСКА.

Напомним, что в прошедшем сезоне регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги Яшкин стал лучшим бомбардиром и снайпером, записав на свой счет 62 очка (40+22) за 67 проведенных игр.