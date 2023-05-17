ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Двукратный обладатель Кубка Гагарина Гуськов перешел в «Локомотив»

Нападающий находился в статусе ограничено свободного агента.
17 мая 2023 23:22
автор: Александр Евграфов

Нападающий московского ЦСКА Матвей Гуськов в следующем сезоне будет играть за ярославский «Локомотив», сообщается на сайте Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Гуськов будучи ограничено свободным агентом принял контрактное предложение «Локомотива».

Хоккеист дебютировал в КХЛ в составе ЦСКА в сезоне-2020/21. На его счету в карьере в КХЛ 87 матчей, в которых он набрал 17 очков (6 шайб и 11 голевых передач). В составе московских армейцев Гуськов дважды становился обладателем Кубка Гагарина.

источник: КХЛ
Двукратный обладатель Кубка Гагарина Гуськов перешел в «Локомотив»
Нападающий находился в статусе ограничено свободного агента.
17.05.2023 23:22
Хоккей
автор: Александр Евграфов
«Ак Барс» в ближайшее время может подписать контракт с Яшкиным 
30-летний чех является свободным агентом после истечения его соглашения со СКА.
17.05.2023 23:05
Хоккей
автор: Глеб Шевяков
Сборная Финляндии победила команду Франции в матче чемпионата мира
Действующие чемпионы мира одержали вторую победу на первенстве.
17.05.2023 22:38
Хоккей
автор: Александр Евграфов
Сборная Канады разгромила команду Казахстана на чемпионате мира
Первая шайба в матче была заброшена уже на 19-й секунде.
17.05.2023 22:31
Хоккей
автор: Александр Евграфов
Лучший снайпер плей-офф НХЛ Драйзайтль не сыграет на чемпионате мира
Немецкому хоккеисту нужно время, чтобы восстановиться физически.
17.05.2023 22:30
Хоккей
автор: Александр Евграфов
Обладатель Кубка Стэнли Волков перейдет в минское «Динамо»
Форвард СКА был обменян из санкт-петербургского СКА.
17.05.2023 20:32
Хоккей
автор: Александр Евграфов
«Салавату Юлаеву» запретили регистрировать новые контракты
Сезон переходов в Континентальной хоккейной лиге в разгаре.
17.05.2023 20:18
Хоккей
автор: Александр Евграфов
Вратарь «Ак Барса» Мифтахов продлил контракт с клубом
Голкипер принял квалификационное предложение команды.
17.05.2023 19:39
Хоккей
автор: Александр Евграфов
Олимпийский чемпион Телегин продлил контракт с «Авангардом»
Омский клуб укрепляет линию нападения.
17.05.2023 19:19
Хоккей
автор: Александр Евграфов
Сборная Латвии победила Норвегию на матче чемпионата мира, забросив две шайбы за 40 секунд
Во втором периоде латвийские хоккеисты бросали по воротам соперника в 17 раз больше.
17.05.2023 18:48
Хоккей
автор: Александр Евграфов
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика