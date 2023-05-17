Двукратный обладатель Кубка Гагарина Гуськов перешел в «Локомотив»

Нападающий московского ЦСКА Матвей Гуськов в следующем сезоне будет играть за ярославский «Локомотив», сообщается на сайте Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Гуськов будучи ограничено свободным агентом принял контрактное предложение «Локомотива».

Хоккеист дебютировал в КХЛ в составе ЦСКА в сезоне-2020/21. На его счету в карьере в КХЛ 87 матчей, в которых он набрал 17 очков (6 шайб и 11 голевых передач). В составе московских армейцев Гуськов дважды становился обладателем Кубка Гагарина.