Спортивный директор «Лады» рассказал о трудностях, с которыми столкнулся клуб в селекции

Спортивный директор тольяттинской «Лады» Рафик Якубов признался, что клуб испытывает трудности с подписанием новичков.

«В этом году после окончания сезона все игроки команды стали неограниченно свободными агентами. Поэтому есть большие сложности с сохранением молодых игроков, которые о себе заявили и на которых претендуют другие клубы.

Учитывая лимит в три легионера, мы первоначально смотрим так, что нам нужны двое нападающих и защитник, и, скорее всего, это будет кто-то из Северной Америки. Но все знают про положение в мире, не все к нам хотят ехать», - приводит слова Якубова ТАСС.

Напомним, ранее стало известно о том, что «Лада» вернется в КХЛ в сезоне-2023/24. В последний раз тольяттинцы играли в сильнейшей лиге в 2018 году.

В прессе появились слухи о том, что известнейший автомобильный брэнд страны «АвтоВАЗ» прекратил сотрудничество с клубом.