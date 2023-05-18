Задоров назвал фамилию идеального игрока плей-офф Кубка Стэнли

Защитник «Калгари Флеймз» Никита Задоров рассказал, кого он считает лучшим игроком плей-офф Кубка Стэнли.

«Идеальный игрок плей-офф - Ваня Барбашев. Когда «Сент-Луис» выиграл кубок, это было лучшее четвертое звено в лиге, они тогда весь «Бостон» перебили. Вот и сейчас он здорово играет за «Вегас». Когда у тебя такое четвертое звено, ты знаешь, что оно будет биться, бороться», - приводит слова хоккеиста Sport24.ru.

Напомним, в текущем розыгрыше Кубка Стэнли Барбашев провел 11 матчей, в которых набрал девять (4+5) очков. Игрок перешел в «Вегас Голден Найтс» из «Сент-Луис Блюз» накануне плей-офф.

Его нынешний клуб продолжает борьбу за трофей, выйдя в финал Западной конференции, в котором он сыграет с «Даллас Старз».