Защитник «Калгари» Задоров заявил, что скучает по России, но не может в нее вернутся

Защитник «Калгари» Никита Задоров заявил, что не планирует летом прилетать в Россию.

«Конечно, мы скучаем. Много друзей, родственников в России. Москву мы с женой очень любим. Много хороших воспоминаний. Родной город. Но, к сожалению, в данной ситуации невозможно. Есть приоритеты, они выше скучаний», - приводит Sport24.ru слова Задорова.

Напомним, что 28-летний хоккеист не выступал на взрослом уровне в России, он играет за североамериканские команды с 2012 года.

В текущем сезоне Задоров провел 82 матча в регулярном чемпионате НХЛ, в которых набрал 22 (14+8) очка.