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Защитник «Калгари» Задоров заявил, что скучает по России, но не может в нее вернутся

Нужно достичь целей в НХЛ.
18 мая 2023 13:30
автор: Максим Скороходов

Защитник «Калгари» Никита Задоров заявил, что не планирует летом прилетать в Россию.

«Конечно, мы скучаем. Много друзей, родственников в России. Москву мы с женой очень любим. Много хороших воспоминаний. Родной город. Но, к сожалению, в данной ситуации невозможно. Есть приоритеты, они выше скучаний», - приводит Sport24.ru слова Задорова.

Напомним, что 28-летний хоккеист не выступал на взрослом уровне в России, он играет за североамериканские команды с 2012 года.

В текущем сезоне Задоров провел 82 матча в регулярном чемпионате НХЛ, в которых набрал 22 (14+8) очка.

источник: Sport24.ru
Защитник «Калгари» Задоров заявил, что скучает по России, но не может в нее вернутся
Нужно достичь целей в НХЛ.
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