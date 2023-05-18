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Гендиректор «Салавата Юлаева» высказался о задолженности клуба по зарплате

КХЛ приостановила регистрацию контрактов уфимским клубом с хоккеистами.
18 мая 2023 17:15
автор: Александр Кожевников

Генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов высказался о ситуации с задержкой зарплаты в уфимском клубе.

«У нас всё нормально. Думаю, на следующей неделе уже все долги погасим. Мы не волнуемся, у нас нет никаких проблем. Да, ситуация неприятная, но она не говорит о том, что денег в клубе нет. Вопрос с блокировкой подписаний уже решён. Мы регистрируем контракты, которые были. На данный момент нет ни одного «подвешенного» соглашения, нечего представить под запрет», - приводит слова Баширова «Матч ТВ».

Ранее сообщалось, что КХЛ из-за трёхмесячной задолженности уфимцев перед хоккеистами приостановила регистрацию контрактов клубом с хоккеистами.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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